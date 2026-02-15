बेंगलुरु: डिवाइडर से भिड़ने के बाद बस से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत

बेंगलुरु में शनिवार देर रात जिंदल फ्लाईओवर के पास एक भीषण दुर्घटना घटी। वहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से भिड़ने के बाद पलटते हुए बस से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवो को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक सुचारू कराया। पुलिस ने रविवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।

हादसा कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा? पुलिस ने बताया कि यह हादसा मदनायकनहल्ली पुलिस थाना क्षेत्र में रात करीब 11:30 बजे हुआ। तुमकुरु की ओर से आ रही एक इंडिका कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर के दाहिने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार दो बार पलट गई और फिर 42 यात्रियों से भरी कर्नाटक राज्य परिवहन निगम (KSRTC) की बस से जा टकराई। इससे कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

राहत हादसे में सुरक्षित रहे सभी 42 बस यात्री पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद भी बस में सवार 42 यात्रियों में से कोई भी घायल नहीं हुआ। हालांकि, बस को मामूली क्षति पहुंची है। दूसरी ओर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान डोड्डाबल्लापुर निवासी हर्षित और लिखित के रूप में हुई है। अन्य 3 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हर्षित और लिखित निजी कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र थे।

