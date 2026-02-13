बेंगलुरु के होसकोट में दुर्घटना के बाद SUV कार के परखच्चे उड़े

बेंगलुरु में होसकोटे राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकराए, 7 की मौत

13 Feb 2026 01:32 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक साथ कई वाहन टकराने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा तड़के साढ़े 4 बजे बेंगलुरु से लगभग 35 किलोमीटर दूर होसाकोटे तालुक के एम सत्यवारा गांव के पास हुआ था, जिसमें डोब्बास्पेट-होस्कोटे राजमार्ग पर 2 SUV, एक कैंटर और एक दोपहिया वाहन टकराए हैं। हादसे में SUV में सवार सभी 6 और बाइक चालक की मौत हुई है।