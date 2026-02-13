LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / बेंगलुरु में होसकोटे राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकराए, 7 की मौत
बेंगलुरु में होसकोटे राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकराए, 7 की मौत
बेंगलुरु के होसकोट में दुर्घटना के बाद SUV कार के परखच्चे उड़े

बेंगलुरु में होसकोटे राजमार्ग पर कई वाहन आपस में टकराए, 7 की मौत

लेखन गजेंद्र
Feb 13, 2026
01:32 pm
क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक साथ कई वाहन टकराने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा तड़के साढ़े 4 बजे बेंगलुरु से लगभग 35 किलोमीटर दूर होसाकोटे तालुक के एम सत्यवारा गांव के पास हुआ था, जिसमें डोब्बास्पेट-होस्कोटे राजमार्ग पर 2 SUV, एक कैंटर और एक दोपहिया वाहन टकराए हैं। हादसे में SUV में सवार सभी 6 और बाइक चालक की मौत हुई है।

घटना

कैसे हुआ भीषण हादसा?

बेंगलुरु लाइव के मुताबिक, राजमार्ग पर कैंटर का एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार SUV खुद को संभाल नहीं सकी और कैंटर में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार में बैठे सभी 6 की मौके पर मौत हो गई। तभी एक मोटरसाइकिल सवार भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन से टकरा गया और दम तोड़ दिया। हादसे में एक अन्य कार भी हादसाग्रस्त हुई है। हालांकि, उसमें सवार लोग घायल हैं।

जांच

कार सवार सभी मृतक कॉलेज के छात्र

हादसे के समय सभी वाहन होसकोटे से देवनहल्ली की ओर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि पहले SUV मोटरसाइकिल से टकराया था, जिसके बाद अन्य वाहनों की टक्कर हुई। मृतकों में कार सवार सभी लोग 18 से 22 साल की उम्र के थे। सभी एक कॉलेज के छात्र थे और मौज-मस्ती के लिए निकले थे। बाइक सवार की पहचान 26 वर्षीय गगन के रूप में हुई है, जो रात्रि ड्यूटी से घर लौट रहा था।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद वाहनों की स्थिति

Advertisement