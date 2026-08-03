बेंगलुरु में 1918 के बाद सबसे सूखा रहा जुलाई का महीना, फिर भी पानी की किल्लत नहीं

हालांकि, इस सूखे के बावजूद बेंगलुरु में साल भर होने वाली बारिश अभी भी ठीक-ठाक है। दरअसल, साल की शुरुआत में मानसून से पहले अच्छी-खासी बारिश हुई थी। शहर के वाटर बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि शहर में अगले सात से आठ महीने के लिए पर्याप्त पानी है, इसलिए अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुमान के मुताबिक, 6 से 12 अगस्त के बीच मानसून की बारिश जोर पकड़ सकती है, लेकिन शायद यह ज्यादा दिनों तक न टिक पाए। ऐसे में अगस्त से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक के महीने काफी अहम होंगे, जो जुलाई में हुई बारिश की कमी को पूरा कर सकते हैं।