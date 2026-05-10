बेंगलुरु: प्रधानमंत्री मोदी के रूट पर मिलीं जिलेटिन छड़ें, एक हिरासत में

पुरानी धमकियों और जिलेटिन छड़ों के मिलने से जांच तेज

सामने आया है कि यह पहली बार नहीं है जब इसी शख्स ने VIP दौरों के समय धमकी भरे फोन किए थे। हालांकि, पहले के मामलों में इसे मानसिक रूप से परेशान मानकर अनदेखा कर दिया गया था। मगर इस बार मामला इसलिए अलग है, क्योंकि मौके से असल में जिलेटिन छड़ें मिलें हैं। इसीलिए पुलिस अब गहरी जांच कर रही है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि ये जिलेटिन छड़ें वहाँ कैसे पहुंचें, क्या इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल है, और क्या इसका आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के खिलाफ किसी विरोध से कोई संबंध है।