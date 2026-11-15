बेंगलुरु में खूनी पहेली: 3 करोड़ के लिए 7 परिजनों की हत्या? कैब चालक पर गहराया शक
बेंगलुरु पुलिस एक कैब ड्राइवर एस इंदुशेखर से जुड़े एक सनसनीखेज मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि 16 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच उसकी पत्नी और एक 7 वर्षीय बच्चे समेत उसके परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में मुख्य रूप से 3 करोड़ रुपये के संपत्ति विवाद पर गौर किया जा रहा है। यह विवाद इंदुशेखर की सास की श्रीरामनगर में मौजूद संपत्ति से जुड़ा है। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं के पीछे आर्थिक फायदे का मकसद रहा होगा।
जांच के दायरे में 30 लाख का जमीन सौदा
जांचकर्ता 30 लाख रुपये के एक जमीन सौदे पर भी बारीकी से नजर डाल रहे हैं, जो इंदुशेखर की पत्नी से जुड़ा है। आरोप है कि इंदुशेखर ने कुछ मृतकों के अंगूठे के निशान स्टाम्प पेपर पर ले लिए थे। ऐसा लगता है कि वह इन कागजात का इस्तेमाल संपत्ति के लेन-देन में करना चाहता था। साथ ही इस बात को लेकर भी संदेह है कि चुराई गई सोने की ज्वेलरी को या तो बेच दिया गया है या फिर गिरवी रखा गया है। पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इंदुशेखर की बेटी की भी इसमें कोई भूमिका तो नहीं थी। आशंका है कि उसे विरासत में संपत्ति मिलने का लालच दिया गया होगा।