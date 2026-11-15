बेंगलुरु में खूनी पहेली: 3 करोड़ के लिए 7 परिजनों की हत्या? कैब चालक पर गहराया शक

जांचकर्ता 30 लाख रुपये के एक जमीन सौदे पर भी बारीकी से नजर डाल रहे हैं, जो इंदुशेखर की पत्नी से जुड़ा है। आरोप है कि इंदुशेखर ने कुछ मृतकों के अंगूठे के निशान स्टाम्प पेपर पर ले लिए थे। ऐसा लगता है कि वह इन कागजात का इस्तेमाल संपत्ति के लेन-देन में करना चाहता था। साथ ही इस बात को लेकर भी संदेह है कि चुराई गई सोने की ज्वेलरी को या तो बेच दिया गया है या फिर गिरवी रखा गया है। पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इंदुशेखर की बेटी की भी इसमें कोई भूमिका तो नहीं थी। आशंका है कि उसे विरासत में संपत्ति मिलने का लालच दिया गया होगा।