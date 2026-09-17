बेंगलुरु शहर को मिली और नई AC इलेक्ट्रिक बसें, सफर होगा आसान

BMTC को आने वाले कुछ महीनों में 4,550 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इससे प्रदूषण और शोर-शराबा कम होगा, जो पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी खबर है।

इसके अलावा, कर्नाटक की शक्ति योजना हर साल लाखों महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ देती है और छात्रों को रियायती दर पर पास उपलब्ध कराती है।

एक दिल छू लेने वाली घटना में पुलिस ने अभी हाल ही में ड्राइवर कोटरेश हिरेमठ को सम्मानित किया। उन्होंने सड़क पर पड़े दो लोगों को समय रहते देखकर बस रोक दी और इस तरह एक बड़े हादसे को टालते हुए उनकी जान बचाई। यह घटना सार्वजनिक परिवहन सेवा में मानवीय संवेदनशीलता और इंसानियत की अहमियत को दर्शाती है।