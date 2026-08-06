रैपिडो की सवारी पड़ी महंगी; दुर्घटना होने के बाद आया 20 लाख का खर्च, डिजाइनर ने किया मुकदमा

कई सर्जरी के बाद भी सानी कृष्णा अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुई हैं। वह रैपिडो पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा रही हैं। कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर बताया कि कंपनी ने उनके कानूनी नोटिस के बावजूद उन्हें केवल 1 लाख रुपये के इंश्योरेंस की पेशकश की है।

उन्होंने रैपिडो के सुरक्षा संबंधी वादों को पूरी तरह गुमराह करने वाला बताया। सानी ने कहा, "मैं चाहती हूं कि उन्हें सिर्फ हादसे के लिए ही नहीं, बल्कि उसके बाद उनके बर्ताव के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाए।" उन्होंने आगे राइड-हेलिंग ऐप्स के लिए और कड़े नियम बनाने की मांग की। उनके इस वीडियो को देखकर जनता से खूब समर्थन मिला है और कई अन्य लोगों ने भी अपने ऐसे ही अनुभव साझा किए हैं।