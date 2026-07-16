बेंगलुरु इन्फ्लुएंसर पर पब में महिला उत्पीड़न और धमकी के गंभीर आरोप, FIR दर्ज
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बेंगलुरु के 'अमुकु डुमुकु मंजू' नाम से मशहूर एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के खिलाफ गंभीर आरोपों में एक FIR दर्ज की गई है। उस पर आरोप है कि उसने एक पब में एक महिला सर्वर के साथ छेड़छाड़ की। उसने उसका हाथ पकड़ा, उससे गलत बातें कीं और वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी डराया-धमकाया।
मंजू पर शिकायतकर्ता को धमकी देने का आरोप
FIR में यह भी बताया गया है कि मंजू ने एक और महिला को उसके साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर किया। जब उस महिला ने मना किया, तो उसने उसके साथ बदतमीजी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, मंजू पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। उसकी मां पर भी फोन पर गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।