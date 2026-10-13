बेंगलुरु में IAS अधिकारी के खिलाफ पुलिस से मारपीट का मामला दर्ज

इस झड़प के बाद इंस्पेक्टर अरुण सालुंके को डॉक्टरी मदद लेनी पड़ी। बाद में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115(2), 351(2), 352, 132 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है। इस FIR में IAS अधिकारी विकास मारमत, अभय उदय सिंह, नीतीश और रोशन को नामजद किया गया है।

इस समूह पर आरोप है कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और पुलिस के काम में बाधा डाली। अब उस रात हुई घटना को लेकर कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है।