बेंगलुरु में बारिश का तांडव: 7 की मौत, अस्पताल की दीवार गिरी, शहर में हाहाकार देश Apr 30, 2026

बुधवार शाम को बंगलुरु को गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन अचानक हुई ओले और मूसलाधार बारिश ने इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इस तूफान में एक अस्पताल की दीवार ढह गई, जिसमें दबकर 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। शहर के बड़े-बड़े इलाके पानी-पानी हो गए। यहां तक कि सरकार के बड़े दफ्तर भी इसकी चपेट में आ गए।