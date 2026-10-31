बेंगलुरु: लग्जरी होटल के पूल में फैला करंट, 2 विदेशी नागरिकों की मौत

घायल हुए सभी लोगों को तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने होटल के खिलाफ लापरवाही और पूल के रखरखाव में कमी को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि होटल के बिजली के सिस्टम में क्या गड़बड़ी हुई थी।