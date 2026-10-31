बेंगलुरु: लग्जरी होटल के पूल में फैला करंट, 2 विदेशी नागरिकों की मौत
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बेंगलुरु के कॉनराड होटल में स्विमिंग पूल में नहाते समय जर्मनी और स्लोवाकिया के 2 नागरिकों को करंट लग गया। दोनों की मौत हो गई।
वहीं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी मेहमान और एक पूल अटेंडेंट को भी चोटें आईं, हालांकि उनकी जान बच गई।
अस्पताल में पीड़ित स्थिर, पुलिस जांच में जुटी
घायल हुए सभी लोगों को तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने होटल के खिलाफ लापरवाही और पूल के रखरखाव में कमी को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।
जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि होटल के बिजली के सिस्टम में क्या गड़बड़ी हुई थी।