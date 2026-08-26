बेंगलुरु के VIP क्लबों पर छापेमारी, खाने की जगह पर मिली गंदगी और कॉकरोच
बेंगलुरु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FDA) ने शहर के कई जाने-माने निजी क्लबों का औचक निरीक्षण किया है। इनमें सेंचुरी क्लब, KSCA क्लब, रेस कोर्स क्लब और बोवरिंग क्लब जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
FDA यह देखना चाहता था कि ये क्लब साफ-सफाई और स्वच्छता के नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं।
इस जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। बोवरिंग क्लब में तो खाने के डिब्बों में कॉकरोच रेंगते हुए मिले। वहीं, KSCA क्लब में गंदा फ्रोजन स्टोरेज पाया गया, नालियां जाम थीं और क्लब के कर्मचारी साफ-सफाई के बुनियादी नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे।
FDA को लेबल गायब और स्टोरेज में कमियां मिलीं
निरीक्षकों को सिर्फ बोवरिंग और KSCA क्लब में ही नहीं, बल्कि कई और बड़ी खामियां भी मिलीं।
उन्होंने देखा कि शाकाहारी और मांसाहारी खाने को एक ही जगह मिलाया जा रहा था। इसके अलावा, मछली और दाल जैसी चीज़ों पर कोई लेबल तक नहीं लगा था और सामान को स्टोर करने के तरीके भी गलत थे।
महालक्ष्मी लेआउट क्लब को भी ऐसी ही कमियों और लापरवाही के लिए नोटिस भेजा गया है।
शहर में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को साफ-सुथरा खाना मुहैया कराने के लिए FDA की यह जांच अभी भी जारी है।