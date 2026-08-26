बेंगलुरु के VIP क्लबों पर छापेमारी, खाने की जगह पर मिली गंदगी और कॉकरोच

बेंगलुरु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FDA) ने शहर के कई जाने-माने निजी क्लबों का औचक निरीक्षण किया है। इनमें सेंचुरी क्लब, KSCA क्लब, रेस कोर्स क्लब और बोवरिंग क्लब जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

FDA यह देखना चाहता था कि ये क्लब साफ-सफाई और स्वच्छता के नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं।

इस जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। बोवरिंग क्लब में तो खाने के डिब्बों में कॉकरोच रेंगते हुए मिले। वहीं, KSCA क्लब में गंदा फ्रोजन स्टोरेज पाया गया, नालियां जाम थीं और क्लब के कर्मचारी साफ-सफाई के बुनियादी नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे।