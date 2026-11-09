बेंगलुरु हत्याकांड: परिवार के सभी 7 शव मिले, आरोपी गिरफ्त में
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बेंगलुरु एक दिल दहला देने वाले पारिवारिक हत्याकांड से सन्न था। अब पुलिस ने एक बड़े तलाशी अभियान के बाद सभी सातों पीड़ितों को ढूंढ लिया है। सोमवार को शिराडी घाट में आखिरी 2 शव मिले हैं। ये शव आरोपी इंदुशेखर के साले शंकर और उनकी पत्नी नलिनी के होने की आशंका थी। इन शवों के मिलने के साथ ही पीड़ितों की तलाश पूरी हो गई है।
हत्याकांड की जांच में इंदुशेखर हिरासत में
पीड़ितों के शव अलग-अलग जगहों से मिले हैं। शिवकुमार और दिव्या के शव चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में मिले थे, वहीं सुनीता और उनकी मां रूपावती के शव तमिलनाडु के सेलम में मिले।
सुनीता के पति इंदुशेखर को ही मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद के कारण यह दर्दनाक घटना हुई होगी। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है।