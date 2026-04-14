बेंगलुरु के इंजीनियर ने रचा शादियों का जाल: तीन पत्नियां, एक सगाई और अब फरार!
बेंगलुरु का एक इंजीनियर रवि फरार हो गया है। उस पर आरोप है कि उसने कई महिलाओं से शादी की और हर बार खुद को कुंवारा बताया। रवि की पहली पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि रवि ने झूठ बोलकर दो और महिलाओं से शादी की और एक और से सगाई भी कर ली। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
गुप्त सगाई के बाद हुआ विवाद
रवि ने जनवरी 2024 में अपनी पहली पत्नी से शादी की थी। हालांकि, दहेज की मांगों और उसके अजीब बर्ताव की वजह से घर में जल्दी ही झगड़े शुरू हो गए। अक्टूबर 2024 में रवि ने अपनी पहली शादी का जिक्र किए बिना दूसरी महिला से सगाई कर ली। जब दूसरी महिला के परिवार वालों को इस सच का पता चला, तो मामला बिगड़ गया और हाथापाई तक हो गई। इतना सब होने के बाद भी रवि ने दिसंबर 2025 में एक तीसरी महिला से शादी कर ली और फिर से अपने पुराने राज छुपाए। इसके बाद वह अचानक गायब हो गया।