बेंगलुरु के फ्लाईओवर पर साइकिल सवार से टोल मांगने पर मचा हंगामा, वीडियो हुआ वायरल

टोल अधिकारियों ने किया अपना बचाव

टोल अधिकारियों ने साफ किया कि साइकिल चालक से कोई पैसा नहीं लिया गया और बताया कि सिर्फ उन्हीं गाड़ियों से टोल वसूला जाता है जिन्हें वहां चलने की अनुमति मिली हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि साइकिल चालक को सिर्फ चेतावनी देने के लिए रोका गया था क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गया था। इस घटना के बाद ऑनलाइन लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर कुछ रास्तों पर साइकिल चलाने की अनुमति क्यों नहीं है और इन नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है।