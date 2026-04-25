बेंगलुरु के फ्लाईओवर पर साइकिल सवार से टोल मांगने पर मचा हंगामा, वीडियो हुआ वायरल
बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड-इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर एक साइकिल चालक का टोल स्टाफ से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों के बीच काफी हलचल मच गई है। साइकिल चालक का कहना है कि उससे बेवजह टोल मांगा गया, जबकि इस फ्लाईओवर पर साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है। यह नियम प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर भी साफ-साफ लिखा हुआ है।
टोल अधिकारियों ने किया अपना बचाव
टोल अधिकारियों ने साफ किया कि साइकिल चालक से कोई पैसा नहीं लिया गया और बताया कि सिर्फ उन्हीं गाड़ियों से टोल वसूला जाता है जिन्हें वहां चलने की अनुमति मिली हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि साइकिल चालक को सिर्फ चेतावनी देने के लिए रोका गया था क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गया था। इस घटना के बाद ऑनलाइन लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर कुछ रास्तों पर साइकिल चलाने की अनुमति क्यों नहीं है और इन नियमों को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है।