कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के बेंगलुरु स्थित घर पर व्यवसायी ने आत्महत्या की, क्या है मामला?
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के घर पर एक व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अभिनेत्री का घर आरआर नगर स्थित एलिगेंट टेरेस अपार्टमेंट में है। मृतक की पहचान वैशाख के रूप में हुई है, जो पेशे से एक व्यवसायी हैं। उनका शव फ्लैट में पंखे से लटका था। पुलिस ने मौत का कारण आत्महत्या बताया है। वैशाख के पिता और पत्नी मेघना ने भी किसी पर शक नहीं जताया है।
घटना
घर में अकेले थे वैशाख, आत्महत्या से पहले किया था फोन
गिरिनगर निवासी वैशाख का विवाह 15 साल पहले हुआ था। उनका एक बेटा है। वे कार गैरेज और ऑटोमोबाइल दुकान के मालिक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैशाख पिछले कुछ दिनों से कृषि के फ्लैट पर थे। बुधवार रात को घटना के समय वह अकेले थे, कृषि किसी कार्य से नेलमंगला में थीं। वैशाख ने आत्महत्या से पहले कृषि को फोन किया था, लेकिन किसी कारणवश फोन न उठने पर उन्होंने कृषि को संदेश भेजकर आत्महत्या की जानकारी दी थी।
जांच
पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार, अवसाद में थे वैशाख
कुछ महीने पहले वैशाख को कारोबारी अरविंद रेड्डी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे जमानत पर थे। इसके बाद से उनका अपनी पत्नी मेघना से तनाव चल रहा था। वह पिछले कुछ दिनों से अवसाद में थे। उन्होंने आत्महत्या से पहले कृषि को जो संदेश भेजा था, उसे देखकर कृषि ने पुलिस को सूचना दी थी। हालांकि, पुलिस पहुंचने से पहले वैशाख जान दे चुके थे। उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
जांच
कौन हैं कृषि थापंडा?
कृषि ने कन्नड़ अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 2014 में मिस कर्नाटक का खिताब जीता था। कृषि ने 2016 में बिग बॉस कन्नड़ के सीजन-5 में भी हिस्सा लिया था, जिसे किच्चा सुदीप ने होस्ट किया था । उन्होंने 2016 की फिल्म 'अकीरा' से कन्नड़ फिल्म में कदम रखा। उन्होंने 'कहीं', 'एराडु कनासु', 'कन्नडक्कागी ओन्डन्नु ओट्टी' जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। वह आखिरी बार 2025 की फिल्म 'गण' में दिखी थीं। वैशाख उनके मित्र बताए जा रहे हैं।