कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के बेंगलुरु स्थित घर पर व्यवसायी ने आत्महत्या की

कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के बेंगलुरु स्थित घर पर व्यवसायी ने आत्महत्या की, क्या है मामला?

लेखन गजेंद्र 06:29 pm Jun 25, 202606:29 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री कृषि थापंडा के घर पर एक व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अभिनेत्री का घर आरआर नगर स्थित एलिगेंट टेरेस अपार्टमेंट में है। मृतक की पहचान वैशाख के रूप में हुई है, जो पेशे से एक व्यवसायी हैं। उनका शव फ्लैट में पंखे से लटका था। पुलिस ने मौत का कारण आत्महत्या बताया है। वैशाख के पिता और पत्नी मेघना ने भी किसी पर शक नहीं जताया है।