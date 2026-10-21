बेंगलुरु: ज्यादा किराया देने से मना करने पर ऑटो ड्राइवर ने यात्री का पीछा किया, सड़क पर खींचा

बेंगलुरु के एक यात्री को हाल ही में एक डरावना अनुभव हुआ। ज्यादा किराया देने से मना करने पर एक ऑटो ड्राइवर ने उनकी रैपिडो बाइक का पीछा किया और उन्हें बीच रास्ते में खींचकर उतारने की कोशिश भी की।

यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वे इस घटना से सचमुच डर गए थे।