बेंगलुरु: ज्यादा किराया देने से मना करने पर ऑटो ड्राइवर ने यात्री का पीछा किया, सड़क पर खींचा
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बेंगलुरु के एक यात्री को हाल ही में एक डरावना अनुभव हुआ। ज्यादा किराया देने से मना करने पर एक ऑटो ड्राइवर ने उनकी रैपिडो बाइक का पीछा किया और उन्हें बीच रास्ते में खींचकर उतारने की कोशिश भी की।
यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वे इस घटना से सचमुच डर गए थे।
ऑनलाइन लोगों में गुस्सा, पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपाय की मांग
इस घटना के बाद इंटरनेट पर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई लोग ऐसी आक्रामक हरकतों के खिलाफ सख्त सुरक्षा उपायों और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यह मामला रैपिडो जैसी ऐप-आधारित सेवाओं और ऑटो ड्राइवरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को भी उजागर करता है।