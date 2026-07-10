बेंगलुरु तिहरे हत्याकांड में बड़ा मोड़: आरोपी श्वेता कोर्ट में गुनाह कबूलने को राजी
बेंगलुरु में पिछले महीने अपने माता-पिता और छोटी बहन की हत्या के आरोप में फंसी 25 साल की श्वेता सोमसुंदर ने कोर्ट को बताया कि वह अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है और उसे इसके कानूनी अंजाम की पूरी जानकारी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नियमानुसार, उसके इस कबूलनामे को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के सामने आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाना होगा।
श्वेता सोमसुंदर और उनके साथी केनेथ हिरासत में
22 जून को श्वेता के घर में जब उसके माता-पिता और बहन के शव मिले थे, तभी से श्वेता और उसका साथी केनेथ पुलिस हिरासत में हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह पैसों की तंगी थी, जिसमें 30 लाख रुपये का कर्ज और संपत्ति को लेकर विवाद मुख्य कारण थे। पुलिस के पास कई और पुख्ता सबूत भी हैं, जैसे श्वेता के पिता ने मरने से पहले दोनों का नाम लिया था और केनेथ ने ऑनलाइन अपराध की योजना बनाने के तरीके सर्च किए थे।