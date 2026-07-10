बेंगलुरु के आवासीय स्कूल में 11 छात्र बीमार, भोजन सुरक्षा पर गंभीर सवाल

बीमारी के बाद खाने के नमूनों की जांच

स्वास्थ्य टीमें हॉस्टल के खाने के नमूनों की जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर खराबी कहां थी। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। दरअसल, इसी हफ्ते कलबुर्गी के एक और स्कूल में भी 30 से ज्यादा छात्र हॉस्टल का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। इन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ऐसे आवासीय विद्यालयों में खाने की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।