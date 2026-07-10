बेंगलुरु के आवासीय स्कूल में 11 छात्र बीमार, भोजन सुरक्षा पर गंभीर सवाल
देश
बेंगलुरु के अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 11 छात्र गुरुवार रात को खाना खाने के बाद अचानक पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराए गए। माना जा रहा है कि रात के खाने में परोसे गए चावल और पत्ते वाली सब्जी की वजह से ही उन्हें यह परेशानी हुई। गनीमत है कि अब सभी छात्र खतरे से बाहर हैं और उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है।
बीमारी के बाद खाने के नमूनों की जांच
स्वास्थ्य टीमें हॉस्टल के खाने के नमूनों की जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर खराबी कहां थी। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। दरअसल, इसी हफ्ते कलबुर्गी के एक और स्कूल में भी 30 से ज्यादा छात्र हॉस्टल का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। इन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ऐसे आवासीय विद्यालयों में खाने की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।