प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 80 करोड़ लाभार्थियों की होगी 'दीपावली', 17 सितंबर को क्यों जगमगाएगा देश?

17 सितंबर की शाम 7 बजे भारत भर में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए दीये जलाएंगे। यह अभियान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कांफ्रेंस में तय किया गया था। इस अभियान के तहत देश भर में घरों, पंचायत भवनों, अमृत सरोवरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीये जलाए जाएंगे। सभी से यह भी गुजारिश की गई है कि वे अपने इन पलों को सोशल मीडिया पर साझा करें।