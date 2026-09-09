प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 80 करोड़ लाभार्थियों की होगी 'दीपावली', 17 सितंबर को क्यों जगमगाएगा देश?
17 सितंबर की शाम 7 बजे भारत भर में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए दीये जलाएंगे। यह अभियान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कांफ्रेंस में तय किया गया था। इस अभियान के तहत देश भर में घरों, पंचायत भवनों, अमृत सरोवरों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दीये जलाए जाएंगे। सभी से यह भी गुजारिश की गई है कि वे अपने इन पलों को सोशल मीडिया पर साझा करें।
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलता है मुफ्त अनाज
यह आयोजन इस बात को भी उजागर करता है कि सरकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर डाला है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाया जा रहा है। PM-किसान योजना से 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा मिला है। वहीं, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है, जिनमें से 3.47 करोड़ महिलाएं 'लखपति दीदी' के तौर पर पहचान बना चुकी है।