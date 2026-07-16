तिरुपति मंदिर में भक्तों की 'धन-वर्षा', एक दिन में 97 करोड़ रुपये का दान

कुल 2,460 लोगों ने दान किया, जिसमें से ज्यादातर दान ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। दान की शुरुआत 1 लाख रुपये से हुई, और दो दानदाताओं ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का दान दिया। नई नीति के तहत दानदाताओं को मिलने वाले लाभ अब सीमित कर दिए गए हैं। अब व्यक्तियों को ये फायदे 20 साल तक ही मिलेंगे, जबकि संगठनों के लिए यह अवधि 15 साल तय की गई है। यदि इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया, तो उन्हें फौरन रद्द कर दिया जाएगा। विशेष सेवाओं जैसे लाभ अब केवल एक ही बार दिए जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नीति लागू होने से पहले दान कर दिया है, उनके लाभ सुरक्षित रहेंगे।