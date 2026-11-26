संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के किसानों के गुरुवार को प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा (प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स) लागू कर दी है।

यह प्रदर्शन काली बाड़ी से जंतर-मंतर तक मार्च की शक्ल में होना था, लेकिन इसे अभी तक कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है।

इसी के मद्देनजर, पुलिस ने इस इलाके में किसी भी तरह की अनधिकृत भीड़, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, नारेबाजी और धरने पर रोक लगा दी है।