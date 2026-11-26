दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन से पहले पाबंदियां लगाईं, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
लेखन Manoj Panchal
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के किसानों के गुरुवार को प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा (प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स) लागू कर दी है।
यह प्रदर्शन काली बाड़ी से जंतर-मंतर तक मार्च की शक्ल में होना था, लेकिन इसे अभी तक कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है।
इसी के मद्देनजर, पुलिस ने इस इलाके में किसी भी तरह की अनधिकृत भीड़, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, नारेबाजी और धरने पर रोक लगा दी है।
BNSS की धारा 163 का हवाला, पुलिस की चेतावनी
ये निषेधाज्ञा आदेश नए BNSS कानून की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं, जिनका मुख्य मकसद इलाके में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
पुलिस ने साफ किया है कि उन्हें इस मार्च के लिए अभी तक कोई आधिकारिक आवेदन या अनुरोध नहीं मिला है। साथ ही, पुलिस ने यह चेतावनी भी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।