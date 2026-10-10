दिल्ली में घेराबंदी: 20,000 जवान, मेट्रो बंद और जंतर मंतर पर 'कील'

आज दिल्ली में आवाजाही काफी मुश्किल रही। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखे गए, साथ ही अहम स्टेशनों के लिए 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं।

पूरे शहर में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग कंपनियों की कमान संभालने के लिए मैदान में उतारा गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के तहत ध्रुव राठी और 500 से ज्यादा अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया।