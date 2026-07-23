NEET प्रदर्शन से पहले मुंबई पुलिस ने छात्रों को घर-घर जाकर दी FIR की चेतावनी

कुछ छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें संदेश भेजा या उनके घर पर आकर उन्हें प्रदर्शन में शामिल न होने के लिए समझाया। कुछ मामलों में तो पुलिस ने छात्रों के परिवारों को भी इसकी जानकारी दी।

आयोजकों ने बताया कि इन चेतावनियों की वजह से बहुत से छात्र प्रदर्शन से दूर ही रहे। पुलिस का कहना है कि वे छात्रों को FIR की परेशानी से बचाना चाहती है, जिससे पासपोर्ट सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं में दिक्कत आ सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने समझाया कि पुलिस छात्रों को प्रदर्शन करने से इसलिए रोक रही है क्योंकि FIR दर्ज होने से उनके भविष्य और पासपोर्ट सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।