जंतर मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का भावुक खुला खत, लिखा- वर्दी के पीछे भी इंसान है

पुलिस के इस खत में यह भी लिखा है, "आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज।" दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी बताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस शांतिपूर्ण सहयोग और आपसी सम्मान की उम्मीद कर रही है।