जंतर मंतर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस का भावुक खुला खत, लिखा- वर्दी के पीछे भी इंसान है
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दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को होने वाले प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक खुला खत साझा किया है। इसमें सभी को याद दिलाया गया है कि "यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है।" पुलिस ने साफ कहा कि वर्दी के पीछे भी एक आम इंसान ही होता है।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा पर दिया जोर
पुलिस के इस खत में यह भी लिखा है, "आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज।" दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी बताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस शांतिपूर्ण सहयोग और आपसी सम्मान की उम्मीद कर रही है।