महंगाई: त्योहारों से पहले प्याज दोगुना, चीनी-चावल भी आसमान पर

बेमौसम बारिश के कारण खेती वाले मुख्य इलाकों में फसलें खराब हो गईं, जिस वजह से कीमतों में उछाल आया है। देशभर में प्याज की औसत कीमत अब 52.68 रुपये प्रति किलो हो गई है। 15 अक्टूबर 2025 को ये कीमतें 26.64 रुपये थी।

वहीं, चीनी 57.42 प्रति किलो पर पहुंच गई है और चावल भी 10.1 प्रतिशत महंगा हो गया है। दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा, LPG की बढ़ती कीमतें भी लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं।