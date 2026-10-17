महंगाई: त्योहारों से पहले प्याज दोगुना, चीनी-चावल भी आसमान पर
जैसे ही लोग दशहरा और दीपावली की तैयारियों में जुटे हैं, पूरे भारत में रसोई के जरूरी सामान जैसे प्याज, चीनी और चावल के दाम तेजी से ऊपर चढ़ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले प्याज की कीमत करीब दोगुनी हो गई है, जिसमें 97.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वहीं, चीनी 23.4 प्रतिशत और चावल भी 10.1 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। इस महंगाई ने परिवारों और व्यापारियों दोनों के लिए त्योहारों की तैयारी थोड़ी मुश्किल कर दी है।
देशभर में प्याज की औसत कीमत 52.68 रुपये प्रति किलो
बेमौसम बारिश के कारण खेती वाले मुख्य इलाकों में फसलें खराब हो गईं, जिस वजह से कीमतों में उछाल आया है। देशभर में प्याज की औसत कीमत अब 52.68 रुपये प्रति किलो हो गई है। 15 अक्टूबर 2025 को ये कीमतें 26.64 रुपये थी।
वहीं, चीनी 57.42 प्रति किलो पर पहुंच गई है और चावल भी 10.1 प्रतिशत महंगा हो गया है। दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा, LPG की बढ़ती कीमतें भी लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं।