FSSAI की बड़ी कार्रवाई, त्योहारों से पहले किए गए 5 लाख से निरीक्षण में 40 हजार नमूनों में मिली मिलावट

जांच में कुल 2.23 लाख नमूनों में से 40,023 नमूने ऐसे मिले, जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। त्योहारों के दिनों में दूध, घी और पनीर जैसे उत्पादों में मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए FSSAI ने सभी राज्यों से इन पर सख्त निगरानी रखने को कहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुई छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध खोया और घी जब्त किए गए हैं। FSSAI का साफ संदेश है कि त्योहारों के समय साफ-सफाई और सही जगह से सामान खरीदने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।