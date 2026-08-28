BRICS से पहले भारत की 'रणनीतिक बिसात': चीन से अमेरिका तक, हर मोर्चे पर नए समीकरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान के दौरे पर थे। वहां उन्होंने भारत को सेमीकंडक्टर से लेकर तमाम कंपोनेंट तक सब कुछ बनाने का एक बड़ा केंद्र बताया।

इसी दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा और अमेरिका का दौरा शुरू किया। उन्होंने निवेशकों को भारत के फिनटेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते दायरे को देखने और इसमें निवेश करने का न्योता दिया।

भारत के ये सारे कदम दिखाते हैं कि BRICS शिखर सम्मेलन में दुनिया के नेताओं का स्वागत करने की तैयारी के बीच, वह अपने आर्थिक लक्ष्यों को कूटनीति के साथ जोड़ रहा है।