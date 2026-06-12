केरल में 30 IPS अधिकारियों का तबादला, पुलिस में हलचल तेज

केरल ने पी विजयन को अतिरिक्त DGP बनाया

पी विजयन, जिनकी सबरीमाला अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी, अब अतिरिक्त DGP के तौर पर कानून-व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। एस श्रीजित को राज्य जेल विभाग का प्रमुख बनाया गया है, वहीं दिनेश कश्यप को इंटेलिजेंस विंग की जिम्मेदारी दी गई है। जिलों में भी नए अधिकारियों को अहम पद मिले हैं। अरुल बी कृष्ण को तिरुवनंतपुरम शहर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, और मेरिन जोसेफ कोझिकोड ग्रामीण पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा, कई और अधिकारियों को भी प्रमुख रेंज-स्तर के पदों पर भेजा गया है।