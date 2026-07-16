प्रधानमंत्री मोदी का चंडीगढ़ दौरा: PGI को न्यूरोसाइंस सेंटर, 5,278 करोड़ रुपये की सड़कों की सौगात
चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। वे 17 जुलाई को कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में एक नया एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर और PGIMER में मदर-चाइल्ड सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा, पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक नया ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा। साथ ही, ट्राइसिटी इलाके के लिए 5,278 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। सभी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने शहर के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है।
चंडीगढ़ में सुरक्षा जांच और ड्राई रन
बैठक में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर खास जोर दिया गया। इसके तहत सुरक्षा जांच, स्मार्ट ट्रैफिक रूट और सभी के लिए पानी व शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मानसून की बारिश की आशंका को देखते हुए, टीमों को पानी जमा होने से रोकने और रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं। भीड़ प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स के लिए अधिकारियों को विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी गई हैं, साथ ही किसी भी अंतिम क्षण की कमी को दूर करने के लिए 16 जुलाई को एक फुल ड्राई रन भी किया जाएगा।