प्रधानमंत्री मोदी का चंडीगढ़ दौरा: PGI को न्यूरोसाइंस सेंटर, 5,278 करोड़ रुपये की सड़कों की सौगात

चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। वे 17 जुलाई को कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में एक नया एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर और PGIMER में मदर-चाइल्ड सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा, पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक नया ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा। साथ ही, ट्राइसिटी इलाके के लिए 5,278 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। सभी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने शहर के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है।