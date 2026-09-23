मुंबई में गणेश विसर्जन की तैयारी: 383 तालाब से स्पेशल ट्रेनों तक, जानें खास नियम

विसर्जन के दिन भारी भीड़ की आशंका है, इसे देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने CSMT और कल्याण/ठाणे के बीच 22 स्पेशल नाइट ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।

वहीं, वेस्टर्न रेलवे ने चार्नी रोड के स्टॉप्स में कुछ बदलाव किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 25 सितंबर की सुबह से अगले दिन दोपहर तक जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर भारी वाहनों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी है। यदि आप विसर्जन के लिए निकल रहे हैं, तो इन सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन ज़रूर करें: 1. निर्धारित विसर्जन स्थलों पर ही जाएं। 2. अपने साथ पानी रखें, और फोन चार्ज रखें। 3. बैरिकेड्स के भीतर रहें। 4. पूजा सामग्री के लिए बनाए गए कलेक्शन प्वाइंट का ही उपयोग करें।