दिवाली की रौनक से पहले दिल्ली का दम घोंट रही जहरीली हवा, AQI 464 पहुंचा

अक्टूबर के आखिर में हुई बारिश से दिल्ली को कुछ दिनों के लिए थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब सूखी हवा के चलते गाड़ियों, फैक्ट्रियों और कूड़ा जलाने से निकलने वाला प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऊपर से हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण के कण जमीन के करीब ही फंसकर रह जाते हैं, जिससे हवा और जहरीली हो जाती है। इसके साथ ही पंजाब और पाकिस्तान में पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा को और भी मुश्किल बना रहा है।