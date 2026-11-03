दिवाली की रौनक से पहले दिल्ली का दम घोंट रही जहरीली हवा, AQI 464 पहुंचा
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हुई है। कुछ ही दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 124 से बढ़कर चिंताजनक 464 पर पहुंच गया है। दिवाली करीब आते ही शहर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान बताते हैं कि त्योहारों के दौरान हालात और भी खराब हो सकते हैं।
सूखी हवा के कारण जमीन के पास फंसा प्रदूषण
अक्टूबर के आखिर में हुई बारिश से दिल्ली को कुछ दिनों के लिए थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब सूखी हवा के चलते गाड़ियों, फैक्ट्रियों और कूड़ा जलाने से निकलने वाला प्रदूषण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऊपर से हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण के कण जमीन के करीब ही फंसकर रह जाते हैं, जिससे हवा और जहरीली हो जाती है। इसके साथ ही पंजाब और पाकिस्तान में पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा को और भी मुश्किल बना रहा है।
दिल्ली में GRAP का दूसरा चरण लागू
हालात को और बिगड़ने से रोकने और लोगों की सेहत को बचाने के लिए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है। हालांकि, दिवाली पास होने की वजह से सभी को सुरक्षित और जागरूक रहना बहुत जरूरी है।