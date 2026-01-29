बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, देशभक्ति धुनों से गूंजी राजधानी

दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन गुरुवार को बीटिंग रिट्रीट के साथ किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मत्री शामिल रहे। हर साल 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद 29 जनवरी को इस समारोह के माध्यम से भारत के सशस्त्र बलों के अनुशासन, विरासत और सेवा को सलामी दी जाती है। गुरुवार को इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बैंडों ने समन्वित प्रदर्शन किया।

आयोजन प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक्स पर बीटिंग रिट्रीट की जानकारी देते हुए एक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, 'आज शाम बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। यह गणतंत्र दिवस समारोहों के समापन का प्रतीक है। इसमें भारत की समृद्ध सैन्य विरासत की शक्ति दिखाई देगी। देश की रक्षा में समर्पित अपने सशस्त्र बलों पर हमें अत्यंत गर्व है।' सभी सेनाओं के बैंड ने समारोह में देश की समृद्ध सैन्य विरासत को दर्शाते हुए सटीकता, संगीत और भव्यता का प्रदर्शन किया।

समारोह ऐतिहासिक बीटिंग रिट्रीट बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रतिष्ठित विजय चौक पर रायसीना हिल्स के पीछे होता है। कार्यक्रम की शुरुआत मास बैंड द्वारा प्रतिष्ठित मार्च "कदम कदम बढ़ाए जा" के साथ हुई। पाइप्स एंड ड्रम बैंड ने 'अतुल्य भारत', 'वीर सैनिक' और 'झेलम' जैसी मधुर धुनों की प्रस्तुति दी। वायुसेना का बैंड 'ब्रेव वॉरियर' और 'फ्लाइंग स्टार' और नौसेना बैंड ने 'नमस्ते' और 'जय भारती' बजाया। भारतीय सेना का बैंड 'विजयी भारत', 'आरंभ है प्रचंड है' और 'ऐ वतन' दमदार रचनाओं को पेश किया।

Advertisement

जानकारी इस बार खास रही बैठने की व्यवस्था एक नई सांस्कृतिक पहल के तहत, इस साल विजय चौक पर बैठने के स्थानों के नाम भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों (जैसे बांसुरी, डमरू, सितार और शहनाई) के नाम पर रखे गए हैं। समारोह का समापन बिगुल वादकों द्वारा कालजयी धुन 'सारे जहां से अच्छा' से हुआ।

Advertisement