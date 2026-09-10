बिहार: वैशाली में निर्माणाधीन पुल पर भीषण हादसा, स्लैब-लॉन्चर गिरने से 7 मजदूर घायल
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बिहार के वैशाली में गुरुवार को एक छह-लेन पुल पर काम चल रहा था। इसी दौरान कंक्रीट का एक स्लैब और बीम लॉन्चर अचानक गिर गया। इस हादसे में 7 मजदूर घायल हो गए। जिला कलक्टर वर्षा सिंह ने बताया कि गनीमत रही कि सभी घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है।
NH 139W पुल सुरक्षित, NHAI कर रहा समीक्षा
यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 139W का हिस्सा है। यह सड़क बकरपुर और मानिकपुर को जोड़ती है और काफी महत्वपूर्ण रास्ता है। अधिकारियों ने बताया है कि पुल के मुख्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हादसे के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भविष्य की परियोजनाओं में मजदूरों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। क्या गलती हुई, यह जानने के लिए मामले की जांच की जा रही है।