पश्चिम बंगाल: ईसाई नेताओं ने RSS से की मुलाकात, हिंसा पर हुई चर्चा
पश्चिम बंगाल में चर्चों पर बढ़ते हमलों को लेकर बंगीय ख्रिस्तिय परिसेवा (BCP) के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता जिष्णु साहा से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की। यह घटनाएं पिछले कई महीनों से हो रही हैं और अक्सर इन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से जोड़ा जाता रहा है।
साहा ने जांच का वादा किया, कोलकाता में तीन जुलूस निकलेंगे
BCP ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने इस साल ही 13 जिलों में कम से कम 60 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया।
RSS नेता जिष्णु साहा ने भरोसा दिलाया कि बातचीत जारी रहेगी और हमलों के साथ-साथ धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच होगी। इसी बीच, ईसाई संगठन आज (5 नवंबर) कोलकाता में तीन प्रार्थना जुलूस निकालेंगे। ये सभी जुलूस RR एवेन्यू पर एक साथ आकर सार्वभौमिक प्रार्थनाएं करेंगे।