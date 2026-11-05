पश्चिम बंगाल: ईसाई नेताओं ने RSS से की मुलाकात, हिंसा पर हुई चर्चा

BCP ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने इस साल ही 13 जिलों में कम से कम 60 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया।

RSS नेता जिष्णु साहा ने भरोसा दिलाया कि बातचीत जारी रहेगी और हमलों के साथ-साथ धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच होगी। इसी बीच, ईसाई संगठन आज (5 नवंबर) कोलकाता में तीन प्रार्थना जुलूस निकालेंगे। ये सभी जुलूस RR एवेन्यू पर एक साथ आकर सार्वभौमिक प्रार्थनाएं करेंगे।