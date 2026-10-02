हवाई अड्डों पर लगेंगे 'स्मार्ट' फुल-बॉडी स्कैनर, मंगलसूत्र पर भी नहीं बजेगा अलार्म

लोगों को निजता की चिंता होने लगी थी, क्योंकि पहले ये स्कैनर व्यक्ति के शरीर की पूरी तस्वीर दिखा देते थे। इस चिंता को खत्म करने के लिए, BCAS चल रहे परीक्षणों से डेटा जुटा रहा है और एल्गोरिदम में सुधार कर रहा है। इससे स्कैनर अब व्यक्ति के शरीर की असली बनावट की जगह सिर्फ एक सामान्य रूपरेखा (आउटलाइन) ही दिखाएगा।

साथ ही, इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि ये मशीनें मंगलसूत्र जैसे भारतीय आभूषणों या यहां आमतौर पर पहने जाने वाले सामानों के लिए बेवजह अलार्म न बजाएं। दरअसल, विदेशी बाजारों के लिए बनाए गए एल्गोरिदम अक्सर ऐसी चीजों पर गलत संकेत दे देते थे।