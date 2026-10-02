हवाई अड्डों पर लगेंगे 'स्मार्ट' फुल-बॉडी स्कैनर, मंगलसूत्र पर भी नहीं बजेगा अलार्म
भारत की हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसी BCAS बेंगलुरु और कोच्चि हवाई अड्डों पर फुल-बॉडी स्कैनर का परीक्षण कर रहा है ताकि सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। यह हाल ही में हुई फ्लाईदुबई घटना की वजह से उठाया गया जल्दबाजी का कदम नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में हवाई अड्डों की सुरक्षा को आधुनिक बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।
इन परीक्षणों से जो डेटा मिलेगा, उसी से तय होगा कि देश के दूसरे हवाई अड्डों पर भी ये स्कैनर लगाए जाएंगे या नहीं।
स्कैनर में शरीर की सामान्य रूपरेखा को लेकर हो रहे परीक्षण
लोगों को निजता की चिंता होने लगी थी, क्योंकि पहले ये स्कैनर व्यक्ति के शरीर की पूरी तस्वीर दिखा देते थे। इस चिंता को खत्म करने के लिए, BCAS चल रहे परीक्षणों से डेटा जुटा रहा है और एल्गोरिदम में सुधार कर रहा है। इससे स्कैनर अब व्यक्ति के शरीर की असली बनावट की जगह सिर्फ एक सामान्य रूपरेखा (आउटलाइन) ही दिखाएगा।
साथ ही, इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि ये मशीनें मंगलसूत्र जैसे भारतीय आभूषणों या यहां आमतौर पर पहने जाने वाले सामानों के लिए बेवजह अलार्म न बजाएं। दरअसल, विदेशी बाजारों के लिए बनाए गए एल्गोरिदम अक्सर ऐसी चीजों पर गलत संकेत दे देते थे।