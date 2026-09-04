सरकार 2027 से ग्रीन परियोजनाओं में अनिवार्य करेगी बैटरी

वहीं, साल 2029 तक इन बैटरियों को 4 घंटे तक बिजली स्टोर करनी होगी। इनमें भी प्रोजेक्ट की कुल क्षमता का 10 प्रतिशत हिस्सा ही कवर होगा। यह बदलाव कुछ असल समस्याओं को देखते हुए किया जा रहा है। अप्रैल से जून के बीच, लगभग 14 प्रतिशत सोलर बिजली बेकार चली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिन के समय जरूरत से ज़्यादा साफ़ ऊर्जा बन रही थी और उसे दूर तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। इसके अलावा, जुलाई 2027 के बाद शुरू होने वाले नए स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में एक और शर्त रखी गई है। उनमें ग्रिड-फॉर्मिंग इन्वर्टर जैसी क्षमताएं भी होनी चाहिए। इससे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेगी। भारत जैसे-जैसे स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ये चीजें रिन्यूएबल एनर्जी को और भी विश्वसनीय बनाएंगी।