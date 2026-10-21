बेंगलुरु टॉर्च विस्फोट: मामूली हादसा या बड़ी साजिश? जांच में राष्ट्रीय एजेंसियां
देश
बेंगलुरु के पुलकेशीनगर में मंगलवार दोपहर एक निर्माणाधीन साइट पर अचानक एक बैटरी टॉर्च फट गई। इस हादसे में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए, जिनमें से एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है।
यह घटना उस वक्त हुई जब किसी ने टॉर्च का बटन दबाया और एक आम कामकाज का दिन अचानक डर भरे माहौल में बदल गया।
कमिश्नर सिंह बोले, राष्ट्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल
बेंगलुरु शहर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। एंटी-टेररिज्म सेल, बॉम्ब स्क्वाड और फॉरेंसिक लैब की टीमें मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं।
पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि वे चश्मदीदों के बयानों की मदद से घटना की कड़ियों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी पहलू छूट न जाए, इसके लिए राष्ट्रीय एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है।