बेंगलुरु टॉर्च विस्फोट: मामूली हादसा या बड़ी साजिश? जांच में राष्ट्रीय एजेंसियां

बेंगलुरु शहर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। एंटी-टेररिज्म सेल, बॉम्ब स्क्वाड और फॉरेंसिक लैब की टीमें मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं।

पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि वे चश्मदीदों के बयानों की मदद से घटना की कड़ियों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी पहलू छूट न जाए, इसके लिए राष्ट्रीय एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है।