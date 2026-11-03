बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, 1,124 पर पहुंचा AQI

बठिंडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1,124 पर पहुंच गया है। इस वजह से यह शहर इस समय भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।

यहां की हवा में PM2.5 जैसे छोटे कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हमारे फेफड़ों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। शहर के लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जितना हो सके घर के अंदर ही रहें और अपने स्वास्थ्य का खास खयाल रखें।