नेपाल बाढ़: कैलाश मानसरोवर से लौटे लोगों ने सुनाई आपबीती

बाढ़ ने त्रिशूली में कई घर और व्यापार तबाह कर दिए। एक 3 मंजिला किराए का मकान और 4.5 करोड़ रुपये का कपड़े का कारोबार भी इसी बाढ़ की भेंट चढ़ गया।

एक दुखद घटना में, शिवानी की चाची उषा देवी की इस आपदा में जान चली गई। वहीं, उनके चचेरे भाई राहुल अभी भी लापता हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वालों में उत्तर प्रदेश के और भी कई लोग शामिल थे। गोरखपुर के 23 वर्षीय आशुतोष मादी उपाध्याय 2 दिनों तक फंसे रहे, जिसके बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचाया। वहीं, महाराजगंज के राजकुमार गौतम रक्षा बंधन के दिन भारत लौट पाए।