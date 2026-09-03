नेपाल बाढ़: कैलाश मानसरोवर से लौटे लोगों ने सुनाई आपबीती
अगस्त 2026 के आखिर में नेपाल के रसुवा जिले में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और कई लोगों को गहरा दुख दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात जेलर आनंद सिंह कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके इस आपदा से बस 10 से 12 घंटे पहले ही वहां से निकले थे। उनका कहना है कि सही समय पर वहां से निकल जाना ही उनकी जान बचा गया।
त्रिशूली बाढ़ ने 4.5 करोड़ रुपये के कपड़े के कारोबार को तबाह किया
बाढ़ ने त्रिशूली में कई घर और व्यापार तबाह कर दिए। एक 3 मंजिला किराए का मकान और 4.5 करोड़ रुपये का कपड़े का कारोबार भी इसी बाढ़ की भेंट चढ़ गया।
एक दुखद घटना में, शिवानी की चाची उषा देवी की इस आपदा में जान चली गई। वहीं, उनके चचेरे भाई राहुल अभी भी लापता हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वालों में उत्तर प्रदेश के और भी कई लोग शामिल थे। गोरखपुर के 23 वर्षीय आशुतोष मादी उपाध्याय 2 दिनों तक फंसे रहे, जिसके बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचाया। वहीं, महाराजगंज के राजकुमार गौतम रक्षा बंधन के दिन भारत लौट पाए।