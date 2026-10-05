दिल्ली में बारापुला कॉरिडोर के खुलने के बाद भी नहीं मिली ट्रैफिक से निजात, खड़ी हुई यह परेशानी

दिल्ली में लोगों को पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच जल्दी पहुंचने में सहूलियत देने के लिए अभी हाल ही में बारापुला फेज III कॉरिडोर खोला गया है। हालांकि, खुलते ही यह इलाका पहले से ही एक बड़े ट्रैफिक हॉटस्पॉट में बदल गया है। खासकर पुराने बारापुला फ्लाईओवर के पास बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। यहां आलम यह है कि 8 या 9 लेन की गाड़ियां सिर्फ तीन लेन में सिमट जाती हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि ठीक उसी जगह लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जहां से लोगों ने आरामदायक सफर की उम्मीद की थी।