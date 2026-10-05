दिल्ली में बारापुला कॉरिडोर के खुलने के बाद भी नहीं मिली ट्रैफिक से निजात, खड़ी हुई यह परेशानी

दिल्ली में बारापुला कॉरिडोर के खुलने के बाद भी नहीं मिली ट्रैफिक से निजात, खड़ी हुई यह परेशानी
दिल्ली में लोगों को पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच जल्दी पहुंचने में सहूलियत देने के लिए अभी हाल ही में बारापुला फेज III कॉरिडोर खोला गया है। हालांकि, खुलते ही यह इलाका पहले से ही एक बड़े ट्रैफिक हॉटस्पॉट में बदल गया है। खासकर पुराने बारापुला फ्लाईओवर के पास बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। यहां आलम यह है कि 8 या 9 लेन की गाड़ियां सिर्फ तीन लेन में सिमट जाती हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि ठीक उसी जगह लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जहां से लोगों ने आरामदायक सफर की उम्मीद की थी।
दिल्ली के यात्रियों को हो रही है 30 मिनट की देरी
जो लोग इन जाम में फंस रहे हैं, वे ऑनलाइन अपनी परेशानी बता रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट तक का समय लग जाता है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मयूर विहार फेज I मेट्रो और नई एलिवेटेड रोड के आसपास दिख रही है। ट्रैफिक कर्मियों को लोगों की सहूलियत के लिए लगाया गया है, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं।