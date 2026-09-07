BRICS शिखर सम्मेलन के बावजूद दिल्ली में खुलेंगे बैंक, जानिए जयपुर में क्यों रहेगा अवकाश
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11 सितंबर को दिल्ली में BRICS देशों के बड़े नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के चलते स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही यातायात भी काफी प्रभावित रहेगा। हालांकि, अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, दिल्ली में बैंक 11 सितंबर को खुले रहेंगे।
स्थानीय चुनावों के चलते जयपुर में बंद रहेंगे बैंक
जयपुर की बात करें तो, वहां का हाल थोड़ा अलग है। 11 सितंबर को स्थानीय चुनावों के चलते बैंक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि पूरे भारत में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते ही हैं। सितंबर के महीने में कुछ और राज्य-स्तरीय छुट्टियां भी पड़ सकती हैं।