BRICS शिखर सम्मेलन के बावजूद दिल्ली में खुलेंगे बैंक, जानिए जयपुर में क्यों रहेगा अवकाश

11 सितंबर को दिल्ली में BRICS देशों के बड़े नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के चलते स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही यातायात भी काफी प्रभावित रहेगा। हालांकि, अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, दिल्ली में बैंक 11 सितंबर को खुले रहेंगे।