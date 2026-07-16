बैंक अलर्ट: आज से कई राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी सूची

इनके अलावा, कुछ और राज्यों में भी बैंक बंद रहेंगे। मेघालय में 17 जुलाई को यू तीरोत सिंग डेथ एनिवर्सरी के मौके पर छुट्टी रहेगी।

सिक्किम में 18 जुलाई को द्रुकपा त्शे-जी की वजह से और त्रिपुरा में 22 जुलाई को खर्ची पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। यह भी याद रखें कि रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।