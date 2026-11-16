इन राज्यों में आज बैंक रहेंगे बंद, छठ के अलावा इस महीने 16 दिन ठप रहेगा कामकाज

इस महीने देश भर में बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे। इसकी वजह वीकेंड और अलग-अलग राज्यों के त्योहार हैं। कुछ खास तारीखें ये हैं:-

देहरादून में 20 नवंबर को इगास-बगवाल की छुट्टी रहेगी। शिलांग में 23 नवंबर को सेंग कुट स्नम के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के लिए बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि, आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। बैंक शाखाएं बंद होने पर भी UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM की सेवाएं चालू रहेंगी।