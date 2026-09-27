हड़ताल से पहले आज रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक

बैंक यूनियनें 5 दिन के वर्कवीक और कई अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की योजना बना रही हैं। इस बीच, सरकार ने यूनियनों से अपील की है कि वे अपनी बाकी मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाएं।

साथ ही, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यूनियनें बातचीत के रास्ते पर चलेंगी और हड़ताल टाल देंगी, ताकि इस अहम समय में लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाओं से वंचित न होना पड़े।