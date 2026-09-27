हड़ताल से पहले आज रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक
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देशभर के बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और देश के वित्त मंत्रालय ने यह फैसला ग्राहकों को राहत देने के लिए लिया है, क्योंकि 28 सितंबर से 3 दिन की बैंक हड़ताल शुरू होने वाली है।
यह समय इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह वित्तीय छमाही के खत्म होने का वक्त है, और इस दौरान बैंकों में कामकाज का दबाव काफी बढ़ जाता है।
बैंक यूनियन 5-दिन के वर्कवीक के लिए जोर दे रही
बैंक यूनियनें 5 दिन के वर्कवीक और कई अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की योजना बना रही हैं। इस बीच, सरकार ने यूनियनों से अपील की है कि वे अपनी बाकी मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाएं।
साथ ही, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यूनियनें बातचीत के रास्ते पर चलेंगी और हड़ताल टाल देंगी, ताकि इस अहम समय में लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाओं से वंचित न होना पड़े।