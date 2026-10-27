नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, दिवाली से नोट कर लें तारीखें
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इस नवंबर में दिवाली के दौरान देशभर की बैंक शाखाएं अलग-अलग दिनों पर बंद रहेंगी। अगरतला, भोपाल और जयपुर में बैंक 9 नवंबर को बंद रहेंगे, जबकि अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई में 10 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, चिंता की कोई बात नहीं है। लोग हमेशा की तरह नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे।
नवंबर में पड़ेंगी 15 बैंक छुट्टियां
नवंबर का महीना छुट्टियों से भरा है। इस महीने दिवाली, गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) और पटना व रांची में छठ पूजा (16 नवंबर) जैसे त्योहारों के कारण कुल 15 बैंक छुट्टियां रहेंगी। अगर आपको लॉकर एक्सेस या डिमांड ड्राफ्ट जैसी किसी भी बैंक सेवा की जरूरत है, तो अपनी योजना पहले से बना लें, क्योंकि शाखाएं बंद रहने पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।