नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, दिवाली से नोट कर लें तारीखें

नवंबर का महीना छुट्टियों से भरा है। इस महीने दिवाली, गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) और पटना व रांची में छठ पूजा (16 नवंबर) जैसे त्योहारों के कारण कुल 15 बैंक छुट्टियां रहेंगी। अगर आपको लॉकर एक्सेस या डिमांड ड्राफ्ट जैसी किसी भी बैंक सेवा की जरूरत है, तो अपनी योजना पहले से बना लें, क्योंकि शाखाएं बंद रहने पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।