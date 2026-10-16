वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पेड़े और फूलों की माला नहीं चढ़ा पाएंगे श्रद्धालु, जानिए कारण

जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता वाली समिति मंदिर में कुछ व्यावहारिक सुधारों पर भी विचार कर रही है। इनमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग (AC) लगाने की संभावनाओं पर गौर करना शामिल है। इसके साथ ही समिति चांदी के रथ और सोने की नाव जैसे उत्सव में इस्तेमाल होने वाले सामानों की भी जांच कर रही है। उनका पूरा ध्यान मंदिर के आसपास साफ-सफाई और खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को बेहतर बनाने पर है, ताकि सभी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर आना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो सके, खासकर त्योहारों के समय जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है।