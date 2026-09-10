11 सितंबर को बैंक हड़ताल: लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय रहते निपटा लें जरूरी काम

अगर आप भी बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना चाहते हैं, तो ध्यान दें। बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने शुक्रवार, 11 सितंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह चाहते हैं और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना को लेकर उनकी कुछ चिंताएं भी हैं।

चूंकि इस हड़ताल के ठीक बाद शनिवार और रविवार को छुट्टी है, इसलिए बैंक शाखाएं लगातार 3 दिनों तक बंद रहने वाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूनियन बैंक जैसे कई बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को कामकाज में संभावित रुकावटों के बारे में बता दिया है।