11 सितंबर को बैंक हड़ताल: लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय रहते निपटा लें जरूरी काम
अगर आप भी बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना चाहते हैं, तो ध्यान दें। बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने शुक्रवार, 11 सितंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह चाहते हैं और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना को लेकर उनकी कुछ चिंताएं भी हैं।
चूंकि इस हड़ताल के ठीक बाद शनिवार और रविवार को छुट्टी है, इसलिए बैंक शाखाएं लगातार 3 दिनों तक बंद रहने वाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और यूनियन बैंक जैसे कई बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को कामकाज में संभावित रुकावटों के बारे में बता दिया है।
ब्रांच के काम 10 सितंबर तक निपटा लें
हालांकि, हड़ताल के दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन अगर आपको बैंक ब्रांच जाकर कोई काम करवाना है, जैसे KYC अपडेट करवाना हो या कैश निकालना हो, तो उसे 10 सितंबर तक जरूर निपटा लें।
खबरों के मुताबिक, इस महीने के आखिर में और अक्टूबर में भी कुछ और हड़तालें हो सकती हैं। ऐसे में, अपने बैंकिंग से जुड़े काम पहले ही प्लान कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।