शुरुआत में साजिद ने खुद को भारतीय बताया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से है। अधिकारियों का मानना है कि वह पूर्वोत्तर भारत में एक नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था। इसके लिए वह लोअर असम और बोडोलैंड के स्थानीय युवाओं से संपर्क साध रहा था। आरोप है कि उसने कुछ युवाओं को मणिपुर और चिरांग में हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा था। पश्चिम बंगाल में 2024 में हुए एक धमाके से उसके संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है।