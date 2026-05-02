भारत-बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय: वीजा से शुरुआत, आर्थिक सहयोग को मिलेगी रफ्तार देश May 02, 2026

भारत और बांग्लादेश ने कई महीनों की रोक के बाद अपने नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों के कारण कुछ तनाव पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वीजा सेवाएं रोक दी गई थीं। हालांकि, अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने तो भारतीयों को वीजा देना शुरू कर दिया है, और भारत भी जल्द ही ऐसा करने वाला है।