भारत-बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय: वीजा से शुरुआत, आर्थिक सहयोग को मिलेगी रफ्तार
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भारत और बांग्लादेश ने कई महीनों की रोक के बाद अपने नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों के कारण कुछ तनाव पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वीजा सेवाएं रोक दी गई थीं। हालांकि, अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने तो भारतीयों को वीजा देना शुरू कर दिया है, और भारत भी जल्द ही ऐसा करने वाला है।
भारत और बांग्लादेश आर्थिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ा रहे
वीजा सेवाओं के अलावा, दोनों देश आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। इन अहम क्षेत्रों पर साथ मिलकर काम करके, वे एक मजबूत साझेदारी बनाना चाहते हैं और हाल ही में आए राजनीतिक तनावों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं।